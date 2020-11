‘Mogelijk strengere maatregelen rond carbidschieten’

nieuws

Foto: Berend Jan Stijf - Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=37643206

Verschillende Veiligheidsregio’s gaan overleggen of er aanvullende bepalingen moeten komen rondom het carbidschieten. Dat heeft voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad maandagavond laten weten na overleg met minister Ferd Grapperhaus (CDA) van Justitie.

Het kabinet heeft besloten dat het tijdens de komende jaarwisseling verboden is om vuurwerk af te steken. Ieder jaar vallen er vele tientallen gewonden tijdens het afsteken van vuurwerk. Met het verbod wil het kabinet de extra druk op de zorg voorkomen. Carbidschieten is echter wel toegestaan. In verschillende regio’s wordt de afgelopen dagen geconstateerd dat de verkoop van ingrediënten van het carbidschieten aan het toenemen is.

Bruls zegt dat het geen goed idee is als mensen die er geen ervaring mee hebben dit jaar over gaan stappen op het carbidschieten. “Het probleem heeft onze aandacht.” De voorzitter wilde niet zeggen welke aanvullende bepalingen eventueel genomen kunnen worden. Ook is onbekend welke veiligheidsregio’s de komende tijd de koppen bij elkaar gaan steken.