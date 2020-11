Mistgenerator laat brandweer uitrukken naar RTV Noord

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De Groninger brandweer moest zondagmiddag uitrukken voor een vermeende brandmelding in het gebouw van RTV Noord op het Helperpark.

De melding van de brand kwam rond 14.10 uur binnen bij de hulpdiensten die daarop een tankautospuit en een hoogwerker ter plaatse stuurden. “Het gaat om een mistgenerator die is ingeschakeld”, vertelt Arvid Klijzing van de Groninger brandweer. “Het is een generator die je ook wel ziet in winkels. Als er een inbraak plaatsvindt, schakelt dit apparaat in waardoor de mist het zicht van de inbrekers ontneemt. Waarom de generator is ingeschakeld is mij niet bekend. Wij zijn in ieder geval na onderzoek weer teruggekeerd naar de kazerne. De rook of de mist zal door natuurlijke ventilatie weer verdwijnen.”

Volgens incidentfotografen ter plaatse is de oorzaak een stroomstoring. “Er staan hier verschillende auto’s van energiebedrijf Enexis”, vertelt Rick ten Cate van tencatefotografie.nl. “Meerdere gebouwen, waaronder een appartementengebouw zitten zonder elektriciteit.”