Ministerie: “Coronaregels pas aanpassen als substantieel deel is ingeënt”

De coronaregels zoals we die nu in Nederland kennen kunnen pas versoepeld worden als een substantieel deel van de Nederlandse bevolking is ingeënt. Dat laat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport dinsdagavond weten.

Het ministerie doet de uitspraak naar aanleiding van berichten in verschillende media. Die media brachten het nieuws dat de coronamaatregelen langer gaan gelden voor mensen zonder vaccinatie dan voor mensen die wel gevaccineerd zijn. Volgens het ministerie is er van versoepeling van de coronaregels pas sprake als de vaccinatiegraad hoog genoeg is. Experts lieten dinsdag weten dat de vaccinatiegraad dan op 70 procent moet zitten.

Dit betekent dat als een vaccinatiecampagne begint de regels als het houden van anderhalve meter afstand en het dragen van een mondkapje gewoon blijven gelden. Wanneer een mogelijke vaccinatiecampagne begint is nog onduidelijk. Maandag meldde de farmaceut Pfizer dat hun vaccin erg goed aanslaat. De ontwikkeling van het Pfizer-vaccin bevindt zich op dit moment in de derde fase en daaruit blijkt dat het voor 90 procent effectief is. Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie maakte dinsdag bekend 200 miljoen doses van dit coronavaccin aan te schaffen.