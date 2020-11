Minister niet van plan om Groningen Airport Eelde te ondersteunen met rijksbijdrage

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD) van Verkeer is voorlopig niet van plan om Groningen Airport Eelde te ondersteunen met een rijksbijdrage van 6 tot 8 miljoen euro per jaar. Dat schrijft RTV Drenthe maandagavond.

Het vliegveld presenteerde zes weken geleden een toekomstvisie voor de luchthaven. Daarin werd gesteld dat Groningen Airport Eelde niet kan overleven zonder de rijksbijdrage. Deze bijdrage zou gebruikt moeten worden voor het beheer en onderhoud van de luchthaven. De minister laat echter weten dat zij luchthavens als zelfstandige ondernemingen ziet die zelf voor de bekostiging moeten zorgen. Structurele rijksbijdragen passen daar niet bij.

De minister stelt dat het aan de aandeelhouders is om een beslissing te nemen over de toekomst van Eelde als vliegveld. Daarna kan bekeken worden of dit ondersteund of gefaciliteerd kan worden.

Deel dit artikel: