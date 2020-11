Minister: ‘Isotopenfabriek in Groningen kan naast nieuwe reactor in Petten bestaan’

nieuws

Foto: SHINE Medical

Minister Tamara van Ark voor Medische Zorg en Sport voert gesprekken met het Amerikaanse SHINE Medical Technologies over de bouw van een isotopenfabriek in Groningen. Volgens Van Ark kan zo’n fabriek prima bestaan naast de nieuwe PALLAS-reactor in Petten, waaraan de Nederlandse overheid leningen heeft verstrekt.

Van Ark hoopt de bezwaren van het medische technologiebedrijf tegen de bouw van de fabriek in Groningen weg te nemen. “Ik ben in gesprek met SHINE om meer inzicht te krijgen in de zorgen die ze hebben”, zo stelt Van Ark maandag, in haar beantwoording van Kamervragen van Carla Dik-Faber (ChristenUnie). “Ik wil bezien hoe ik deze zorgen kan wegnemen.” Voor beide projecten zegt de minister in te zetten op ‘full cost recovery’, waarbij de prijs die voor de medische isotopen wordt gevraagd, alle kosten dekt.

Eind oktober nam de Tweede Kamer een motie aan die de minister verplicht om gelijke kansen te beiden aan de internationale speler op de isotopenmarkt. Deze motie kwam als reactie op mogelijke bezwaren van SHINE over de staatssteun van de Rijksoverheid aan de Pallas-reactor in Petten.

Deze maand wordt de knoop over de locatie doorgehakt. Als Groningen de locatie wordt, dan begint de bouw in 2023 en draait de fabriek, waar medische isotopen gemaakt worden met een deeltjesversneller, in 2025.