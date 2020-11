Minister biedt wetswijzigingen aan die dichtdraaien gaskraan mogelijk maken

nieuws

Foto: Pexels

De juridische afhandeling voor het dichtdraaien van de gaskraan in Groningen is in gang gezet door minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat. Dinsdag stuurde Wiebes een brief naar de Tweede Kamer met de voorgestelde wetswijzigingen.

“Binnenkort stopt de gaswinning in Groningen. Om dat besluit onomkeerbaar te maken, regelen we de sluiting van het gasveld nu ook in de wet”, aldus Wiebes. “Er komt een einde aan de vaststellingsbesluiten en een formeel einde aan de inzet van het Groningenveld. Een bijzonder moment, want dadelijk is het wettelijk niet meer mogelijk om gas te winnen uit het Groningenveld.”

Een aantal locaties blijft tot medio 2022 stand-by; daar daalt de winning tot een minimum. Deze winningslocaties worden alleen nog ingezet bij noodsituaties, bijvoorbeeld bij een extreem strenge winter.

De wetswijzigingen zorgen er volgens Wiebes ook voor dat de situatie na de sluiting goed is geregeld. Volgens de minister staan de veiligheid en de nog overgebleven verplichtingen van de NAM daarin centraal.