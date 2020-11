Mick Jagger opent Stones-tentoonstelling ‘Unzipped’ (video)

Unzipped, de tentoonstelling over de The Rolling Stones in het Groninger Museum, is donderdagmiddag officieel geopend door Mick Jagger. Helaas kon de Stones-frontman niet zelf aanwezig zijn vanwege het coronavirus en verrichtte de opening daarom via een korte film.

In de film verzorgt Leo Blokhuis een interview met Mick Jagger. Ook toont hij, samen met museumdirecteur Andreas Blühm, enkele highlights uit de tentoonstelling. Daarnaast interviewde Blokhuis een aantal bekende Nederlanders die groot fan zijn van de band, onder andere Klaas Knot (president van De Nederlandsche Bank) en de presentatoren Matthijs van Nieuwkerk en Humberto Tan.

Donderdag kunnen sponsoren en leden van de Vrienden van het Groninger Museum alvast een kijkje nemen. Een dag later is het ‘gewone’ publiek welkom.

Tot eind februari zijn in het Groninger Museum meer dan vierhonderd originele Stones-voorwerpen te zien en worden er zeldzame audio- en videofragmenten aangeboden. Daarnaast is een deel van de eerste opnamestudio van de Stones nagebouwd.

Het museum is alleen toegankelijk met een toegangskaart voor een bepaald tijdslot dat vooraf via de website is gereserveerd. Tickets zijn vanaf 14 november te koop via rollingstonesgroningen.nl. Tickets worden telkens per week verkocht. Elke zaterdag zijn er weer nieuwe tickets beschikbaar.