Herestraat afgesloten vanaf Zuiderdiep voor nieuwe ‘Black Friday’-shoppers (video)

Foto: Wouter Holsappel

De gemeente Groningen heeft vrijdagmiddag besloten om geen nieuwe bezoekers toe te laten in de Herestraat vanaf het Zuiderdiep. Dat werd besloten in verband met de grote drukte in de winkelstraat door Black Friday.

De Herestraat is dicht vanaf vanaf de Hema. Vanaf dat punt in de Herestraat geldt eenrichtingsverkeer. Het winkelend publiek kan de straat nog wel inlopen vanaf de Grote Markt en de Vismarkt. Er zijn stewards aanwezig om mensen te vragen op een ander moment terug te komen.

De gemeente nam het besluit, omdat het door de grote drukte te moeilijk wordt om de coronamaatregelen na te leven in de straat. “Het is te druk in de Herestraat”, vertelt woordvoerder Hans Coenraads van de gemeente. “We hebben daarom besloten om, in ieder geval vanaf de Zuiderdiep-kant van de Herestraat, geen nieuw winkelend publiek toe te laten.”

De Herestraat is op dit moment te druk. Er staan veel rijen voor de winkels. We vragen mensen om op een ander moment terug te komen. Zo houden we Groningen samen veilig. pic.twitter.com/VOA5sygIaK — Gemeente Groningen (@gem_groningen) November 27, 2020