Meer geld voor fietsenstallingen bij stations

Impressie: Koen van Velsen architecten -Beauty & the Bit

ProRail, regionale overheden en de NS moeten voor 2025 versneld tienduizenden extra parkeerplekken voor fietsen bouwen bij stations. Ook stations in de gemeente Groningen worden voorzien van extra fietsparkeerplekken.

Het geld voor de fietsenstallingen kwam afgelopen donderdag vrij uit de ‘klimaatpot’ van staatssecretaris Stientje van Veldhoven. Er komt bouwgeld beschikbaar om op verschillende kleinere stations fietsenstallingen buiten te realiseren.

In Groningen was al een nieuwe grote, ondergrondse fietsenstalling in voorbereiding bij het Hoofdstation. Bij welke andere stations in de gemeente nieuwe fietsparkeerplekken komen, is nog niet duidelijk. Maar volgens ProRail komt er bouwgeld beschikbaar om op verschillende kleinere stations fietsenstallingen buiten te realiseren.