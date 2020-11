Medisch manager poli Beatrix Kinderziekenhuis vertrekt naar Nijmegen

nieuws

Kinderarts en medisch manager van de polikliniek Beatrix Kinderziekenhuis dr. Jan Peter Rake wordt per 1 februari de nieuwe medisch directeur van het Radboud UMC Amalia kinderziekenhuis in Nijmegen.

“Jan Peter Rake heeft brede ervaring als kinderarts zowel in een academische setting als ook het transmurale veld”, vertelt Bertine Lahuis, voorzitter van de Raad van Bestuur van het Radboudumc. “Hij staat bekend om zijn verbindende eigenschappen in het zorgveld van kinderen. Wij hebben er alle vertrouwen in met hem de volgende stap in de ontwikkeling van ons Amalia kinderziekenhuis en in ons netwerk te zetten.”

Ook Rake zelf is blijk met zijn aanstelling. “Ik heb er enorm veel zin in. Ik zie ernaar uit om dit samen met alle collega’s verder vorm te geven.”