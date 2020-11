Medewerkers zorginstelling blussen brandende papiercontainer

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

De Groninger brandweer moest dinsdagavond in actie komen aan de Metaallaan in de wijk Vinkhuizen voor een brand in een papiercontainer. Dat meldt Patrick Wind van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

De melding van de brand kwam rond 21.00 uur bij de hulpdiensten binnen waarop een tankautospuit ter plaatse werd gestuurd. “Toen de brandweer arriveerde was de brand al nagenoeg onder controle”, vertelt Wind. “BHV-medewerkers van een nabijgelegen zorginstelling waren in actie gekomen. Met een brandblusser waren zij naar de container gegaan en hadden het vuur onder controle gebracht. De brandweer heeft voor de zekerheid een nacontrole gedaan.”

Door snel ingrijpen van de medewerkers is de schade beperkt gebleven. Hoe de brand kon ontstaan is onbekend. Hier wordt onderzoek naar gedaan.