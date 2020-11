Martini Ziekenhuis door storing telefonisch niet bereikbaar

Door een storing is het Martini Ziekenhuis vrijdagavond telefonisch niet bereikbaar. Hoe lang de problemen gaan duren is onbekend.

Het ziekenhuis meldde het probleem rond 23.30 uur. “Telefonisch zijn wij van buitenaf niet bereikbaar. Er komt zo snel mogelijk een noodnummer in de lucht”, wordt gemeld op het Twitter-account.

In heel dringende gevallen kunnen mensen gebruik maken van een mobiel nummer waarmee het ziekenhuis bereikt kan worden. Dit telefoonnummer staat weergegeven in onderstaande tweet.

We zijn telefonisch van buitenaf niet bereikbaar. Er komt zo snel mogelijk een noodnummer in de lucht. Tot die tijd belt u het Martini Ziekenhuis in heel dringende gevallen op 06-13644430.

— Martini Ziekenhuis (@MartiniHospital) November 6, 2020