Man neemt geld op in Stad met gestolen pinpas van 90-jarige vrouw (video)

De politie heeft maandag camerabeelden gedeeld van een man, die 30 augustus jongstleden geld opnam in een casino in de stad Groningen met een gestolen pinpas. Vermoedelijk heeft hij deze, op dezelfde dag, gestolen uit de tas van een 90-jarige vrouw uit Harlingen.

De 90-jarige inwoonster van Harlingen was op het moment van de diefstal opgenomen in een zorginstelling. De vrouw had haar tas met contant geld en pinpas bij zich op haar kamer. Hoe de diefstal precies heeft plaatsgevonden, is niet duidelijk. Wel weet de politie dat de man, die op de bewuste dag in augustus in Groningen geld opnam met de pas van de vrouw, op dezelfde dag gezien is in de zorginstelling waar de vrouw opgenomen is.

Als u deze persoon herkent of informatie heeft over de diefstal, vraagt de politie contact op te nemen via het telefoonnummer 0900 – 8844, via de tiplijn 0800 – 6070 of anoniem via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.