“Maandagmiddag kans op harde wind, later in de week rustiger en kans op grondvorst”

Er komt maandagmiddag een sterke zuidwestenwind te staan. Later in de week wordt het rustiger waarbij er in de nacht naar donderdag kans is op grondvorst. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Maandag is het erg zacht met 18 of 19 graden”, vertelt Kamphuis. “In de ochtend schijnt de zon nog heel af en toe, in de middag is het bewolkt met kans op zo nu en dan lichte regen. Er waait een sterke zuidwestenwind, windkracht 5 tot 6. Langs de noordwestkust is het enige tijd stormachtig, windkracht 8. In de nacht naar dinsdag zijn er opklaringen en daalt de temperatuur naar 9 graden.”

Nachtvorst en grondvorst

“Dinsdag is het met 12 graden een stuk minder warm. In de ochtend is er af en toe zon maar in de middag neemt de bewolking toe. Later gevolgd door wat regen. De wind uit zuidelijke tot zuidwestelijke richtingen, is matig tot vrij krachtig, windkracht 4 tot 5. Woensdag wordt het met 11 graden nog wat kouder maar lijkt de dag helemaal droog te gaan verlopen bij een wisselend bewolkt weertype. In de nacht naar donderdag kan het kwik in het zuiden van het land dalen tot rond het vriespunt met lokaal de eerste echte nachtvorst van het seizoen. Bij ons wordt het 4 graden en is er kans op grondvorst.”

“Vrijdag flink wat zon”

“De rest van de week en ook tijdens het weekend, is het droog weer dankzij een hogedrukgebied dat zich in de buurt van ons land nestelt. Donderdag is er nog veel bewolking maar daarna neemt de kans op zon flink toe. Overdag ligt de temperatuur rond de 11 graden, in de nachten is er wederom kans op grondvorst.”