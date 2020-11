Competitie voor “Beste Groninger Film 2020” geopend

nieuws

Julian Verkerk met zijn gewonnen cheque Foto: Forum Groningen

De competitie voor de ‘Beste Groninger Film 2020’ is donderdag van start gegaan. Dat betekent dat Groningse filmmakers hun producties kunnen inzenden.

De competitie is zes jaar geleden in het leven geroepen om de grote productiviteit op filmgebied in de provincie een podium te geven. Filmmakers kunnen tot 4 januari maximaal twee films inzenden. De films moeten dit jaar geproduceerd zijn en de film en/of de filmmaker moet een duidelijke link met Groningen hebben. Bijvoorbeeld omdat deze zich in Groningen afspeelt, omdat de filmmaker uit Groningen komt of omdat een groot deel van de cast, crew of de financiering uit Groningen komt.

Na 4 januari 2021 worden per categorie drie films geselecteerd die kans maken op de titel Beste Groninger Film. De bekendmaking van de genomineerden is begin februari. De prijsuitreiking vindt plaats op vrijdag 12 maart 2021 in Forum Groningen en is live te volgen op OOG TV. De lokale omroep zend genomineerde films ook eenmalig uit. De Filmclub Groningen organiseert, in samenwerking met Forum Groningen, De Filmclub ‘Special’. Hier kunnen belangstellenden nader kennismaken met de filmmakers en fragmenten zien uit hun films.

Een film inzenden kan via de website van het Groninger Forum.