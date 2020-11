Lycurgus voor CEV-Cup tegen Roemeense kampioen

nieuws

Foto: Lycurgus

De tegenstander van Amysoft Lycurgus in de achtste finale van de CEV-Cup is bekend. Op woensdag 16 december spelen de Groninger volleyballers in Moskou tegen Arcada Galati uit Roemenië.

De Roemenen versloegen eerder deze maand in de voorronde het Bulgaarse Montana Volley. Een belangrijke speler bij de Roemeense kampioen is de Nederlander Niels Klapwijk, Als de Groningers winnen, dan spelen ze in de kwartfinale tegen de winnaar van het duel tussen Dynamo Moskou en Vojvodina uit het Servische Novi Sad.

Wie ook meegaat naar Moskou is Erik Noordijk. Hij is de komende twee maanden assistent-coach van Arjan Taaij. Noordijk werd voor die functie gevraagd omdat de Canadees Chris Voth geen werkvergunning kreeg.

Noordijk is momenteel coach van Sudosa in Assen. Hij is ook betrokken bij het team van Jong Oranje. Hij was eerder onder meer hoofdcoach van zowel de mannen als vrouwen van Lycurgus. Twee jaar geleden was hij eveneens assistent van Arjan Taaij.