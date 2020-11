Lycurgus voor CEV-cup naar Moskou

sport

Foto: Lycurgus

De volleyballers van Amysoft Lycurgus moeten voor de achtste finale van de CEV-Cup naar Moskou. Vanwege de coronacrisis heeft de Europese volleybalbond de opzet van het toernooi gewijzigd.

Diverse duels in de achtste en kwartfinales worden op 16 en 17 december in de thuishal van Dynamo Moskou gespeeld. Tegenstander in de achtste finale wordt de winnaar van het duel tussen het Bulgaarse Montana Volley en C.S.M. Arcada Galati uit Roemenië, op dinsdag 24 november.

Mocht de ploeg van coach Arjan Taaij de achtste finale overleven dan is de winnaar van Dynamo Moskou tegen Novi Sad op 17 december de volgende tegenstander. De winnaar van dat duel plaatst zich voor de halve finale van de CEV-Cup.

De regels zijn streng. Iedere speler en staflid die afreist naar Rusland moet 72 uur voor vertrek een negatieve PCR test overleggen. Bij aankomst en bij terugkeer worden sneltesten uitgevoerd. Terug in Groningen geldt mogelijk een verplichte quarantaine.