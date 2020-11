Lutje Lokaal heeft lak aan Black Friday

nieuws

Een groep kleine Groningse middenstanders doet niet aan mee aan de stuntverkoop op Black Friday. Zij geven hun klanten liever de zaterdag na die beruchte vrijdag wat extra aandacht, onder de noemer “Lutje Lokaal”. Ook in de maand december wordt Lutje Lokaal ingezet.

Een aantal kleine ondernemers uit de binnenstad heeft zich vorig jaar verenigd onder de naam Lutje Lokaal, om wat tegengas te geven aan de grote winkeliers met hun Black Friday-stunts. ‘Als kleine, lokale winkel kun je simpelweg niet mee in dat geweld. Daarom vestigen we graag de aandacht op ons gezellige, lokale karakter en daar hoort bij dat we onze klant extra waarderen,” aldus de initiatiefnemers. Ze doen dat via kleine evenementen als een online modeshow of een extraatje tijdens een privé shopsessie.

De ondernemers van Lutje Lokaal besteden onder meer in hun winkel en via social media aandacht aan de actie. Inmiddels hebben zich ruim 25 winkels bij Lutje Lokaal aangesloten. Het doel is het promoten van de kleine middenstand in het centrum door middel van social media, ludieke acties en verrassingen voor klanten.