AFGELOPEN: Feyenoord – FC Groningen (2-0)

FC Groningen speelt deze middag om half drie in Rotterdam tegen Feyenoord. De Trots van het Noorden zal in de havenstad de zegereeks willen voortzetten, maar daarvoor zal het wel moeten stunten tegen de Rotterdammers. Volg het hier live.

AFGELOPEN. FC Groningen speelde een sterke eerste helft, maar verloor uiteindelijk met 2-0 van Feyenoord.

90+1’ Drie minuten extra tijd.

87’ Geel voor Matusiwa na een overtreding op Teixeira die geblesseerd blijft liggen.

86’ Kökcu had hier namens de thuisploeg de 3-0 misschien wel moeten maken, maar schiet slap binnen.

85’ Feyenoord verdubbelt de marge. Steven Berghuis schiet de pingel overtuigend binnen: 2-0.

84’ Strafschop voor Feyenoord en een rode kaart voor Dankerlui. De rechtsback haakt Haps en ontneemt hem zo een doelpunt.

80’ Een schot van Linssen vliegt naast.

74’ Teixeira namens Feyenoord dicht bij een verdubbeling van de marge met een kopbal.

69’ Een enorme kans voor Malacia. Hij raakt de paal. Van Kaam is weer terug binnen de lijnen.

68’ Senesi wil een bal hard weg werken, maar vindt dan het gezicht van Joel van Kaam die wat versuft op de grond zit. De jonge aanvaller wordt verzorgd aan zijn gezicht.

66’ Wissels FC Groningen: Van Kaam vervangt Balk en Patrick Joosten wordt gewisseld voor Tomas Suslov.

61’ FC Groningen gaat wisselen. Mo El Hankouri, oud Feyenoord-speler, vervangt Gabriel Gudmundsson.

59’ Haps haalt schitterend uit met een volley. Padt redt knap.

55’ Remco Balk presenteert zichzelf als een frivole aanvaller. Hij probeert het nu met een omhaal. Overigens met weinig succes.

50’ Een treffer voor Feyenoord, nu wel. Een hoekschop van Berghuis wordt door Geertruida met het hoofd gepromoveerd tot doelpunt. FC Groningen oogde niet scherp bij de spelhervatting.

46’ Na twintig seconden voetballen al een grote kans voor de Trots van het Noorden. Een schot van El Messaoudi gaat nét naast.

46’ Het tweede bedrijf is begonnen. Gabriel Gudmundsson staat gewoon nog op het veld. Daarentegen wel een wissel bij Feyenoord: Joao Texeira vervangt Mark Diemers.

Het is meteen rust. Gudmundsson is even later zelfstandig naar de kant gelopen.

45+1’ Gudmundsson ligt op de grond en het ziet er ernstig uit. Hij kreeg de schoen van Geertruida in zijn gezicht.

43’ Het doelpunt wordt afgekeurd. Bryan Linssen zou Padt de weg hebben verspert vanuit buitenspel positie.

42’ De VAR kijkt en roept Makkelie naar de kant.

41’ Het is Mark Diemers die Feyenoord op voorsprong schiet.. De middenvelder leek deze zomer naar de Trots van het Noorden te gaan, maar werd op het laatste moment weggekaapt door Feyenoord. De middenvelder kan binnen schieten na een voorzet van Haps.

39’ Feyenoord nu gevaarlijk met een mooie combinatie. Uiteindelijk werkt Wessel Dammers weg.

36’ Balk dribbelt heerlijk door de Rotterdamse defensie en valt vervolgens over een Rotterdams been. De perstribune verwacht een strafschop, maar Makkelie geeft de jonge dribbelaar een gele prent voor een vermeende schwalbe.

32’ Diemers steekt Haps weg, maar oud-Feyenoorder Wessel Dammers voorkomt een schot met een goede tackle.

27’ Gele kaart voor Dankerlui na een ‘professionele’ overtreding op Haps.

25’ Oh Balk, wat was je dichtbij! De aanvaller krijgt met wat geluk een bal door de lucht gespeeld, plukt het stuk leer uit de lucht met zijn wreef en ziet zijn schot uiteen spatten op de kruising! FC Groningen verdient voor te staan.

24’ Linssen heeft last van zijn hoofd en het spel is tijdelijk stilgelegd.

22’ FC Groningen speelt goed en is bij vlagen de bovenliggende partij in de Kuip.

20’ Weer een ontzettende kans voor FC Groningen.. Het is een gatenkaas achterin bij Feyenoord en Gudmundsson staat vrij om uit te halen. Hij schiet en hoog: ver buiten de palen.

19’ Balk met een mega kans. Hij kan alleen af op Marsman, maar schiet de bal op de doelman. Later bleek het buitenspel voor de jonge aanvaller.

14’ Een charge op Gudmundsson van Geertruida. FC Groningen wil een penalty, Makkelie vond het op de bal.

7’ FC Groningen voetbalt er weer leuk uit en was dicht bij een treffer. Van Kaam kan een hoge bal net niet voor de voeten van Remco Balk leggen.

5’ Wat een kans voor Feyenoord. Orkun Kökcu kan vrij binnen schieten, maar neemt de bal niet goed aan. FC Groningen komt goed weg.

3’ Eerste kans van de wedstrijd is voor de Groningers! FC Groningen countert goed en de aanval eindigt met een geblokt schot van Joosten in het Rotterdamse strafschopgebied.

1’ Er is afgetrapt. Feyenoord – FC Groningen is begonnen. Bij Feyenoord is Justin Bijlow ‘last minute’ vervangen door Nick Marsman.

Nog een dik half uur tot Feyenoord – FC Groningen. De stadionclub met oude bekenden Kökcu, Linssen en Diemers, De Trots van het Noorden zonder Larsen en Buijs. Kan FC Groningen stunten in De Kuip? #FEYGRO pic.twitter.com/wL6hinqik0 — Daniël Theelen (@DanielTheelen) November 8, 2020

Bij FC Groningen speelt Strand Larsen niet. Hij krijgt rust van de technische staf. Danny Buijs is er vandaag wegens trieste privé omstandigheden niet bij. Adrie Poldervaart neemt de honneurs waar. Bij Feyenoord speelt oud FC Groningen-jeugdspeler Orkun Kökcu op het middenveld naast Mark Diemers. De middenvelder die na een ware soap voor de Rotterdammers koos in plaats van een avontuur in het mooie Groningen. Oude bekende Bryan Linssen staat in de spits bij de stadionclub.

Opstelling Feyenoord: Marsman, Geertruida, Spajic, Senesi, Malacia; Toornstra, Diemers, Kökcu; Berghuis, Linssen, Haps

Opstelling FC Groningen: Padt, Dankerlui, Dammers, Itakura, Van Hintum; Matusiwa, Van Kaam; Joosten, El Messaoudi, Gudmundsson; Balk

Scheidsrechter: Danny Makkelie