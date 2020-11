LIVEBLOG: FC Groningen – Willem II (0-0)

sport

FC Groningen speelt vanmiddag een thuiswedstrijd tegen Willem II. De Trots van het Noorden zal net als vorig seizoen drie punten willen verzamelen in eigen huis tegen de nummer vijf van het afgelopen seizoen. Volg het hier live.

48’ Een vrije trap van Tresor op een goede plek belandt in de muur.

46’ De tweede helft is begonnen.

Het is rust. FC Groningen kreeg de kansen op een voorsprong, toch rusten wij met een 0-0 tussenstand.

45’ Gele kaart voor Saglam.

31’ Tot dusver controleert FC Groningen de wedstrijd volledig. Geen grote kansen meer na de mogelijk voor Joosten.

13’ Even later een goede mogelijkheid voor Patrick Joosten die naast schiet waar de bal eigenlijk wel op doel had gemogen. Een sterk begin van de Groningers.

11’ Een lange bal op Strand Larsen die goed doorkomt op Joel van Kaam. De jongeling komt niet door een schot. Mede door een duwtje van Nelom.

8’ Heel grote kans voor Dankerlui om zijn oude club pijn te doen. De kersverse vader schiet alleen naast recht voor het Tilburgse doel.

1’ Er is afgetrapt. FC Groningen – Willem II is begonnen.

Opstelling FC Groningen: Padt, Dankerlui, Van Hintum, Itakura, Gudmundsson; Matusiwa, Daniel van Kaam, El Messaoudi, Joel van Kaam; Joosten, Larsen

Opstelling Willem II: Brondeel, Peters, Van der Heijden, Nunnely, loonschaal, Pavlidis, Gladon, Owusu, Nelom, Tresor, Saglam