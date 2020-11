LIVEBLOG: FC Groningen – Vitesse (1-1)

sport

FC Groningen treedt vanavond in eigen huis aan tegen het goed presterende Vitesse, de nummer twee van de Eredivisie. De Trots van het Noorden zal haar sterke seizoenstart een vervolg willen geven tegen de Arnhemmers. Volg het duel hier vanaf 20:00.



Even later is het rust. Door een late tegentreffer gaan de Groningers aan de thee met een ruststand van 1-1.

45’ En zo staat het weer gelijk. Openda kan scoren voor Vitesse na slecht verdedigen van FC Groningen bij een Arnhemse vrije trap.

29’ WAT EEN DOELPUNT ZEG! Patrick Joosten besluit van een flinke afstand uit te halen en krult de bal schitterend achter Pasveer. 1-0 voor FC Groningen!

22’ FC Groningen en Vitesse houden elkaar in evenwicht. FC Groningen weet bij vlagen kansen te creëren.

11’ Matus Bero kreeg een vrije schietkans en haalt uit. De Vitessenaar ziet de bal via de onderkant van de lat op, maar niet over de lijn eindigen.

11’ Er klinkt vuurwerk buiten het stadion. Spikkels fonkelen aan de lucht.

1’ Er is afgetrapt bij FC Groningen – Vitesse.

Het is weer tijd voor Eredivisievoetbal! FC Groningen zal in eigen huis de sterke seizoensstart willen voortzetten tegen het goed presterende Vitesse. O.a te volgen via het liveblog op https://t.co/NOUNwwFVYz. #grovit pic.twitter.com/09BPWeJexf — Daniël Theelen (@DanielTheelen) November 21, 2020

Bij FC Groningen doet Dankerlui niet mee wegens een schorsing. Hij wordt vervangen door Joel van Kaam wat betekent dat dit de eerste keer is dat de gebroeders Van Kaam samen in de basis starten. Alessio Da Cruz speelt wegens ziekte niet mee bij FC Groningen.

Voorafgaand aan de wedstrijd was er een steunbetuiging van Groningse boeren aan het adres van de Trots van het Noorden. Agrariërs die normaliter in een skybox zaten, besloten met trekkers, toeters en spandoeken de club te steunen voor het stadion zo’n uur voor de wedstrijd.

Opstelling FC Groningen: Padt, Joel van Kaam, Dammers, Itakura, Van Hintum; Matusiwa, Daniël van Kaam, El Messaoudi, Gudmundsson; Strand Larsen, Joosten

Opstelling Vitesse: Pasveer, Dasa, Doekhi, Rasmussen, Openda, Tronstad, Broja, Tannane, Hajek, Bero, Wittek

Scheisrechter: Björn Kuipers