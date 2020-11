Lijst Student Erkend haalt meerderheid bij verkiezingen medezeggenschapsraad Hanze

nieuws

Foto: Merijn Huizenga

Studentenpartij en -belangenvereniging Lijst Student Erkend (STERK) viert donderdag een klein feestje. De partij heeft een meerderheid gehaald in de voorlopige uitslag van de medezeggenschapsverkiezingen van de Hanzehogeschool Groningen.

Hoewel de definitieve uitslag pas over een week bekend is (er is nog een bezwaartermijn), betekent de voorlopige uitslag nu al een ‘historische moment’ voor de jonge fractie. “Dit is waar wij als vereniging al jaren naartoe werken”, vertelt lijsttrekker Danny Kolthof. “Ik ben enorm trots op iedereen die zich de afgelopen weken voor deze overwinning heeft ingezet. Daarnaast ben ik vereerd dat ik de voorzitter ben van de grootste fractie die Lijst STERK ooit heeft gehad.”

De fractie doorbreekt met de zege een zeven jaar durende meerderheid van de Hanze Studentenbelangen Vereniging in de Hanze Medezeggenschapsraad (HMR). “Ik ben ontzettend trots op dit resultaat, vanaf de oprichting is het altijd een doel en een droom geweest om de grootste te worden”, vertelt secretaris Robin Vrijthof. “Ontzettend mooi om te zien dat die droom werkelijkheid is. Complimenten voor het

harde werk van de verkiezingscommissie, de kandidaatsfractie, het bestuur en andere betrokkenen!”.

Carlien Hurink, Gideon Henstra, Nick Pool en Vera Sieses en lijsttrekker Danny Kolthof zullen de fractie dit collegejaar vertegenwoordigen.