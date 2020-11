Lichte daling aantal opgenomen coronapatiënten in Groningen

nieuws

Foto: umcg.nl / facebook.com/umcgroningen

Het aantal opgenomen coronapatiënten in Groningse ziekenhuizen is opnieuw licht gedaald ten opzichte van een week geleden, van 69 naar 66 opnames. Dat blijkt uit de laatste cijfers van het Acute Zorgnetwerk Noord-Nederland. Deze werden vrijdagochtend gepubliceerd.

Het aantal opnames op Intensive Care-afdelingen in Groningen daalde de afgelopen week licht, van 27 naar 23 opnames. In vergelijking met vorige week vrijdag was op de verpleegafdelingen een lichte stijging te zien (1).

In Noord-Nederland als geheel zijn, per vrijdagmiddag, 155 coronapatiënten opgenomen in een ziekenhuis. 49 van hen liggen op een IC-afdeling. Vorige week waren er in totaal 153 ziekenhuisopnames van coronapatiënten in het noorden, waarvan 56 op een IC.

Van de 155 mensen die nu in een Noord-Nederlands ziekenhuis zijn opgenomen, zijn 69 afkomstig van buiten de regio. 37 mensen uit deze groep patiënten ligt op een noordelijke IC-afdeling.