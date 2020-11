Lelylijn ontbreekt in verkiezingsprogramma VVD

nieuws

Foto: Rob Dammers - Gilze-Rijen NSR 186 027-IC 1139-186 025 Eindhoven, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=66189571

De Lelylijn ontbreekt in het verkiezingsprogramma van de VVD. Dat blijkt uit het conceptprogramma voor de komende Tweede Kamerverkiezingen dat vrijdag gepresenteerd werd.

Vanuit het Noorden is er door VVD-politici de afgelopen periode druk gelobbyd om de snelle spoorverbinding met de Randstad wel in het verkiezingsprogramma te krijgen. Durk Pool van de VVD-statenfractie in Friesland laat aan Omrop Fryslân weten teleurgesteld te zijn maar nog niet op te geven. Met een motie wil hij het partijcongres zover krijgen dat de treinverbinding alsnog wordt toegevoegd aan het verkiezingsprogramma. Pool gaat er vanuit dat dit gaat lukken waarbij hij hulp gaat vragen van zijn collega’s uit Groningen en Drenthe. Pool: “Het is belangrijk dat de verschuiving van vrachtvervoer naar water en spoor door ons gefaciliteerd gaat worden.”

Verschillende politieke partijen hebben inmiddels hun verkiezingsprogramma gepresenteerd. Opvallend is dat er in het conceptprogramma van de VVD weinig aandacht is voor het Noorden. ‘Groningen’ komt in het programma welgeteld drie keer voor. Twee keer vanwege de gaswinning: “Afbouwen van gaswinning in Groningen en doorgaan met het importeren van buitenlands gas.” Het derde punt heeft alles te maken met de productie en het gebruik van waterstof. De VVD wil dat Groningen een belangrijke rol krijgt binnen de waterstofeconomie.