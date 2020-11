‘Lelylijn moet er snel komen, Groningen Airport Eelde moet gesloten worden’

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

De aanleg van de Lelylijn moet snel beginnen en Groningen Airport Eelde moet gesloten worden. Dat zijn twee punten die genoemd worden in het conceptverkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren voor de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen die zondag gepresenteerd werd.

Het programma heeft de titel ‘Plan B’ gekregen. Dat is dezelfde titel die het programma in 2017 bij de vorige verkiezingen kreeg. De partij vindt dat alles op alles moet worden gezet om de aarde te redden omdat er geen planeet B is. In grote lijnen wil de Partij voor de dieren het aantal vluchten van en naar Nederlandse luchthavens met meer dan de helft laten dalen en moet de Nederlandse veestapel met minstens 75 procent krimpen. Een deel van de landbouwgrond moet geschikt worden gemaakt in bouwgrond voor groene woonwijken en nieuwe natuurgebieden.

Gaswinning

In het verkiezingsprogramma wordt Groningen verschillende keren genoemd. Bijvoorbeeld als het gaat om de gaswinning: “De overheid houdt zich aan de afspraak dat de gaskraan in Groningen in 2022 dichtgaat. Het inspecteren en versterken van woningen met aardbevingsschade krijgt prioriteit en schades worden vlot afgehandeld. Zo kan er na jaren een eind worden gemaakt aan de onzekerheid van veel Groningers”, zo staat in het programma te lezen.

Lelylijn

Ook op het gebied van vervoer en infrastructuur wil de partij stappen maken. Zo moet de treinreistijd tussen het Noorden en de Randstad met 30 minuten verkort worden. Daarnaast moet de Lelylijn er zo snel mogelijk komen. “Door deze zeer snelle treinverbinding tussen Lelystad en Groningen kan de reistijd tussen het Noorden en de Randstad met een uur worden teruggebracht.”

Groningen Airport Eelde

Tot slot wordt in het concept-programma Groningen Airport Eelde genoemd. Als het aan de partij ligt wordt deze luchthaven gesloten. Dit geldt ook voor Rotterdam The Hague Airport. Maastricht Aachen Airport mag zich niet verder uitbreiden en vliegveld Twente en Lelystad Airport mogen niet opengesteld worden voor commerciële vluchten.

Het volledige verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren is hier te lezen.