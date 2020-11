Lelylijn krijgt prominente plek in verkiezingsprogramma ChristenUnie

nieuws

Foto: Mennov1996 - Eigen werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=91552780

De Lelylijn krijgt een prominente plek in het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie voor de aanstaande Tweede Kamerverkiezingen. Dat is woensdag duidelijk geworden.

“We hebben hoge ambities in het openbaar vervoer en investeren in goede verbindingen tussen de regio’s en de Randstad”, zegt het Groningse Tweede Kamerlid Stieneke van der Graaf. “De Lelylijn is in dat opzicht een echte aanwinst, niet alleen voor de bewoners in de regio. Ik hoop dat we deze spoorverbinding zo spoedig mogelijk kunnen realiseren.”

De partij wil dat een nieuw kabinet geld gaat vrijspelen voor de snelle spoorverbinding, al dan niet uit het Groeifonds. Het precieze verkiezingsprogramma van de christelijke partij wordt in december vastgesteld. De ChristenUnie is de niet de enige partij die de Lelylijn in haar programma heeft opgenomen. Eerder deden de PvdA, het CDA, de SGP en de Partij voor de Dieren dit al.

Lelylijn

De Lelylijn is een potentiële snelle spoorverbinding tussen de Randstad en Groningen via Lelystad, Emmeloord, Heerenveen en Drachten. De lijn kan eventueel doorgetrokken worden richting Duitsland.