Leerlingen Stadslyceum maken winnend ontwerp voor spoorpassage bij Westerbroek

nieuws

Het ontwerp van het Stadslyceum - Foto via Het Groninger Landschap

Een team van vierde klas VWO-leerlingen van het Stadslyceum Groningen heeft het beste ontwerp gemaakt voor een nieuwe passage voor fietsers en wandelaars over het spoor bij de Westerbroekstermadepolder. Dat maakte Het Groninger Landschap vrijdagmiddag bekend.

Het winnende ontwerp, gemaakt door een team van het VWO van het Stadslyceum Groningen, is houten brug. De jury (gedeputeerder Fleur Gräper, Frank Knottnerus van ProRail en Marco Glastra van Het Groninger Landschap) roemt vooral de manier waardoor het ontwerp heel organisch past in de omgeving en aansluit op de karakter van het natuurgebied: “Een speels ontwerp, waarbij de hoogte van het brugdek meebeweegt met het onderliggende maaiveld en er ook twee uitzichtspunten zijn ingebouwd”, aldus de jury.

Naast de hoofprijs deelde de jury ook prijzen uit voor de beste technische uitwerking, de beste presentatie en het beste ontwerpproces. Deze werden gewonnen door team van respectievelijk het Praedinius Gymnasium, het Ubbo Emmius uit Stadskanaal en RSG De Borgen uit Leek.

Op dit moment is de Westerbroekstermadepolder alleen via het fietspad te bereiken. Vroeger was er ook een entree vanaf de Energieweg die van Foxhol richting Westerbroek loopt. Uit oogpunt van veiligheid heeft ProRail deze onbewaakte spoorwegovergang afgesloten. Het Groninger Landschap schreef daarom een prijsvraag uit onder technasia voor een nieuwe passage voor voetgangers en fietsers. In totaal deden tien teams uit de vierde klas van vijf scholen mee: Stadslyceum en Praedinius Gymnasium uit Groningen, het Ubbo Emmius uit Stadskanaal, RSG De Borgen uit Leek en het Harens Lyceum uit Haren.

Het Groninger Landschap gaat het ontwerp van het Stadslyceum als vertrekpunt beschouwen voor een nieuwe passage. Het ontwerp van het Praedinius komt mogelijk ook terug, want dit kan volgens de jury misschien wel gebruikt worden bij de nieuwe Paddepoelsterbrug.