Leerlingen Stadslyceum herdenken Kristallnacht

nieuws

Foto: flickr.com/people/judy-van-der-velden/

Leerlingen van het H.N. Werkman Stadslyceum hebben door middel van een project de voorbije periode stilgestaan bij de Kristallnacht. Het resultaat is een vouwposter met gedichten.

Vanwege de coronamaatregelen gaat de Kristallnachtherdenking op 8 november niet door. Het educatieve onderdeel is echter wel doorgegaan. Sinds 2018 werken de Stichting Folkingestraat Synagoge, het Comité Kristallnachtherdenking, het GRID en het stadslyceum met elkaar samen. Leerlingen zijn de afgelopen periode met het project bezig geweest. Onder begeleiding van stadsdichter Renée Luth schreven leerlingen uit de brugklas gedichten. De poster is ontworpen door twee eindexamenleerlingen uit Havo 5, waarbij de vormgeving door grafisch ontwerper Marissa Bloupot is verzorgd. De poster en de gedichten vormen samen de vouwposter.

De vouwposter is vanaf komende vrijdag op deze website te bekijken. Daarnaast worden er gedrukte versies verspreid onder leerlingen, docenten en in verschillende openbare gebouwen in de stad.

Kristallnacht

De Kristallnacht wordt gezien als het begin van de Holocaust. In de nacht van 9 op 10 november 1938 organiseerden de Nazi’s een pogrom tegen het Joodse deel van de bevolking. In heel Duitsland, en ook in Sudentenland en Oostenrijk, werden Joden en hun bezittingen aangevallen. Zo’n 1.400 synagogen werden in brand gestoken, 7.500 winkels en bedrijven werden vernield. Ook Joodse huizen, scholen, begraafplaatsen en ziekenhuizen moesten het ontgelden. Uit recente onderzoeken is gebleken dat in de periode tussen 7 en 13 november 1938 zo’n 400 Joden vermoord werden of tot zelfmoord gedreven werden.

Het gedicht van Boris Heuvel is op de poster terug te lezen: