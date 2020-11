Leerlingen Parcival College in actie tegen straatintimidatie

Team Feelsafe, bestaande een groepje leerlingen van het Parcival College in Groningen, is een actie begonnen om straatintimidatie tegen te gaan. Het gaat onder meer om nafluiten op straat of zonder toestemming aangeraakt worden.

Wie zoiets heeft meegemaakt, kan haar verhaal bij het team kwijt, om het gebeurde beter te kunnen verwerken. Team Feelsafe probeert via het gebruik van stickers en armbandjes zijn bereik te vergroten, om jongeren en volwassenen bewust te maken van het feit dat intimidatie heel veel met iemands leven kan doen.

De groep hoopt tevens dat dankzij dit initiatief meer over het onderwerp gepraat wordt. Team Feelsafe rekent op donaties om de actie tot een succes te maken. Er is ook een instagram account tegen straatintimidatie aangemaakt (@feelsafe).