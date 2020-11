Leerlingen Augustinus verdiepen zich in de wereld van dak- en thuislozen

nieuws

Bron: Facebook CSG Augustinus

Leerlingen van het CSG Augustinus verdiepen zich tot en met de Kerstvakantie in de wereld van de dak- en thuislozen. Het project is opgezet door docent Dirk Spijk van de school.

Hoi Dirk! Hoe is dit project precies tot stand gekomen?

“Eigenlijk is voor de zomer het idee ontstaan om een project op te zetten. Directe aanleiding is een boek van Ritzo ten Cate. Hij schreef het boek ‘Donkerder’ dat over de dak- en thuislozen gaat. Daaromheen hebben we het project opgezet. Dat was best wel spannend want wat is er wel en wat is er niet mogelijk met alle coronamaatregelen die er gelden. In eerste instantie hadden we bedacht om de leerlingen het boek te laten lezen en ze er een recensie over te laten schrijven maar uiteindelijk is het veel groter geworden.”

Want ik heb begrepen dat jullie de samenwerking hebben gezocht met straatkrant De Riepe?

“Ja, klopt. Na het lezen van het boek gaan leerlingen aan de slag met artikelen en interviews die geplaatst kunnen worden in De Riepe. Hiervoor krijgen ze ook een workshop van een journalist van de krant. Uiteindelijk zullen de beste stukken ook geplaatst worden in de krant. Daarnaast hebben we bedacht dat we ook iets met poëzie willen doen. Oud-stadsdichter Lilan Zijlstra komt op school langs en samen met de leerlingen gaan er gedichten geschreven worden die passen bij het thema. De mooiste gedichten zullen eveneens in de krant worden gepubliceerd en ik heb begrepen dat alle andere gedichten gebundeld gaan worden zodat De Riepe die kan gebruiken als relatiegeschenk.”

En of dat nog niet genoeg is wordt er volgende week maandag een collegetour gehouden …

“Klopt. Wethouder Inge Jongman (ChristenUnie) komt op school langs, maar ook redacteur Arnold de Meijer van de Riepe, Lonneke van den Brink van Open Hof en een dakloze zullen aanwezig zijn. Onder leiding van Ritzo ten Cate is het de bedoeling dat de leerlingen vragen gaan stellen aan de gasten. Dat ze zich dus op die manier echt gaan verdiepen in het thema en meer te weten te komen.”

Een belangrijk onderdeel is het lezen van het boek ‘Donkerder’. Als je de berichten mag geloven dan is lezen en jongeren niet de ideale combinatie …

“Dat zou je denken hè, haha. Maar eigenlijk gaat het heel goed. Vorige week zijn de leerlingen begonnen met lezen en ik heb inmiddels al een aantal keren moeten dreigen om leerlingen uit de klas te sturen omdat ze het boek niet weg willen leggen. Ik krijg de indruk dat ze het erg leuk vinden om dit boek te lezen en zich er in te verdiepen. Wellicht komt dat ook omdat het boek goed te lezen is en er niet allerlei literaire trucs zijn toegepast. Dus wellicht dat het lezen naar meer smaakt en dat we toch ook Max Havelaar dit schooljaar nog maar moeten gaan behandelen.”

De leerlingen die aan dit project deelnemen zitten in 5-vwo. Is het belangrijk dat zij met dit onderwerp geconfronteerd worden?

“Ja, dat vinden wij als school wel. Wat we met dit project willen bereiken is bewustwording. Maar ook dat niet alles vanzelfsprekend is. Als je jong bent dan heb je dromen en heb je bepaalde doelen. Maar soms gebeuren er dingen die alles veranderen. Dingen waar je bewust of onbewust voor kiest of die je gewoon overkomen. Dat mensen op straat belanden is misschien wel iets wat iedereen zou kunnen overkomen. Het is belangrijk om daar bij stil te staan.”