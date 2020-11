Leerkrachten basisschool De Wissel geschrokken: “Gelukkig is de brand niet overgeslagen”

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De schrik zit er goed in bij leerkrachten van openbare basisschool De Wissel in Haren. Hun gymzaal is door een grote brand in de as gelegd. “Gelukkig is het vuur niet overgeslagen.”

Juf Sophie en juf Renje zitten in de lerarenkamer waar ze OOG Tv telefonisch te woord staan. “Ja, een eerste reactie is toch wel dat we heel erg geschrokken zijn. Dit is heel heftig nieuws, maar gelukkig is er niemand gewond geraakt. En gelukkig is de brand ook niet overgeslagen naar ons schoolgebouw en andere omliggende gebouwen en woningen.”

Wanneer hoorden jullie van de brand?

“Ik denk dat het rond 12.30 uur was. Ik was in het centrum van Haren even lekker aan het ontspannen. Op een gegeven moment kwamen er allemaal berichtjes binnen op mijn telefoon. Een collega van mij woont in Aduard en die stuurde een foto van grote zwarte rookwolken die vanuit het dorp te zien waren met de tekst dat er brand was bij de school. Ik ben toen als de wiedeweerga hier naar toe gegaan. Ja, een vreselijk gezicht.”

Wat betekent dit voor jullie als school want ik heb begrepen dat jullie veelvuldig gebruik maakten van de gymzaal …

“Ja, het was een ideale situatie. De gymzaal staat naast de school. We zullen nu op zoek moeten naar een alternatief. Nu is de beschikbaarheid van de gymzalen in de omgeving een groot probleem. Wellicht dat we op termijn in Glimmen terecht kunnen maar ik verwacht zeker de komende weken dat we geen lessen lichamelijke opvoeding aan kunnen bieden. Althans niet binnen. Bij mooi weer kunnen we natuurlijk ook buiten terecht waar ze buiten kunnen spelen. Behalve onze school maakten overigens nog twee scholen gebruik van deze zaal.”

Zijn jullie ook persoonlijke spullen kwijtgeraakt?

“Nee. Of ja. We hadden daar een koffiezetapparaat staan. Die zal het wel niet overleefd hebben. Maar voor de rest hadden we er geen spullen staan. De attributen die in het materialenhok staan zijn van de gemeente en waren niet van onszelf.”

Maandag komen de kinderen weer naar school. Hoe gaan jullie daar mee om?

“Nou, dat was ook één van de redenen waarom we gelijk naar school zijn gegaan. Heel veel van onze kinderen kwamen hier al kijken. Dus we hebben hen gelijk opgevangen. Daarnaast wilden we dit met eigen ogen zien zodat we komende maandag er ook op een goede manier mee om kunnen gaan in onze lessen. En voor alle kinderen die dit artikel lezen, en zich nu heel erge zorgen maken: niet doen, alles komt goed, het is maar een gymzaal.”