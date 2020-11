‘Landelijke maatregelen nodig om topdrukte in steden tegen te gaan’

nieuws

Foto: Gemeente Groningen

Er moeten in het hele land maatregelen genomen worden om topdrukte in het centrum van steden tegen te gaan. Daarvoor gaat burgemeester John Jorritsma (VVD) van Eindhoven pleiten tijdens de vergadering van Veiligheidsberaad maandagavond.

Aanleiding voor de opmerking van Jorritsma is dat het al een aantal dagen erg druk is in verschillende steden. In Groningen moest bijvoorbeeld vrijdagmiddag de Herestraat deels afgesloten worden omdat het er te druk was. Zaterdag was het erg druk in Rotterdam, Dordrecht en Eindhoven. Volgens Jorritsma ging het helemaal fout in ‘zijn stad’. Bezoekers hielden zich niet aan de anderhalve meter afstand en bij verschillende winkels ontstond groepsvorming.

Volgens Jorritsma zijn landelijke regels noodzakelijk omdat er bij ingrijpen een waterbedeffect kan ontstaan. “Wat ik hier allemaal verbied, kan morgen weer in een andere stad gebeuren.” De burgemeester wil daarom met andere steden een heldere lijn trekken. “Voor mijn part betekent het dat de winkels zaterdagmiddag om 16.00 uur dicht gaan. Of geen koopzondagen meer. We kunnen geen halve maatregelen nemen.”