Lampjes in kerstboom op Grote Markt gaan op 9 december aan

Foto Startup Kid

Op maandag 6 december wordt de kerstboom op z’n plek gehesen tegenover het Grand Theater aan de Grote Markt. Drie dagen later gaan de lichtjes in de boom aan. Er is dit jaar, vanwege de coronacrisis, geen speciaal openingsmoment gepland voor het ontsteken van de verlichting.

De kerstboom komt dit jaar uit Bellingwolde. Op vrijdag 4 december wordt de boom gekapt. De boom komt op maandag 6 december rond 06.00 uur aan op de Grote Markt. Tussen 08.00 en 09.00 uur wordt de boom op zijn plek gehesen voor het Grand Theater. Dit jaar is gekozen voor deze locatie vanwege de verbouwing van het Stadhuis.

Tussen maandag en woensdag wordt er gewerkt aan de versiering en de verlichting van de bomen. HL Productions, het bedrijf wat de plaatsing van de bomen verzorgt, verwacht dat de lampjes in de boom woensdagmiddag ontstoken kunnen worden.

Naast de boom op de Grote Markt plaats HL Promotions in dezelfde week ook kerstbomen geplaatst op het Waagplein en op de Nieuwe Markt voor Forum Groningen.