“Laat een stapel bladeren in je tuin liggen om de egel een handje te helpen”

Laat een stapel bladeren in je tuin liggen. Die oproep doen verschillende natuurbeheerders uit het land dit weekend. Momenteel is het de tijd om je tuin winterklaar te maken, maar daarbij is het belangrijk om niet alle bladeren weg te halen.

Gevallen bladeren worden namelijk door egels gebruikt om onder te slapen. De egel brengt de winter door in winterslaap en momenteel is het de tijd om een plek te vinden voor die winterslaap. Tijdens de winterslaap daalt de temperatuur van de egel flink, naar zo’n vijf tot tien graden Celsius. Ook de hartslag en ademhaling vertragen. Egels vinden het dan fijn om tijdens de winterslaap een dak boven hun hoofd te hebben en maken daarbij graag gebruik van bladeren en takken.

Mochten tuinen allemaal keurig onderhouden en aangeharkt worden, dan gaan egels op zoek naar alternatieven. Zo kunnen ze hun heil gaan zoeken in garages of kassen, composthopen of afvalverbrandingshopen. Met alle gevolgen van dien. “Laat wat bladeren liggen en ruim het komend voorjaar op als de winterslaap voorbij is”, laat een beheerder weten. De egelwerkgroep wijst nog op de aanschaf van een egelhuis. Deze is speciaal ontworpen om egels een optimale overlevingskans te bieden. Het huis kan kant en klaar besteld worden, maar je kunt ook zelf een huis maken.