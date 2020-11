“Kwestie van tijd dat we in De Onlanden te maken krijgen met vogelgriep”

nieuws

Foto: Sandervdwerf, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=20905806

Het is een kwestie van tijd dat in De Onlanden het eerste geval van vogelgriep opduikt. Dat zegt boswachter Bart Zwiers van Natuurmonumenten.

“De afgelopen twee dagen ben ik in De Onlanden geen dode vogels tegengekomen”, zegt Zwiers. “Maar vroeg of laat gaat dat wel gebeuren.” De Onlanden wordt beheerd door drie verschillende natuurorganisaties. Behalve Natuurmonumenten zijn dat Staatsbosbeheer en Het Groninger Landschap. De afgelopen dagen worden in steeds meer regio’s vogelgriepgevallen gemeld. In Friesland zijn in een gebied dat beheerd wordt door It Fryske Gea honderden dode vogels aangetroffen. Ook aan de Groninger Waddenkust werden zondag dode vogels gevonden.

Ophokplicht

De eerste vogelgriep-gevallen werden eind-oktober vastgesteld in de buurt van Utrecht. Uit onderzoek bleek dat het ging om de H5N8-variant. Dit virus is besmettelijk en dodelijk voor vogels maar kan ook mensen besmetten, voor wie het vooralsnog niet erg gevaarlijk is. Het virus komt naar alle waarschijnlijkheid uit Rusland en is door trekvogels naar Nederland gebracht. De minister stelde direct na het aantreffen een ophokplicht in.

“Het staat er niet florissant voor”

Zwiers maakt zich ondertussen zorgen. “Als we naar de populatie van de vogels in Nederland kijken dan kunnen we vaststellen dat het er niet florissant voor staat. De vogelgriep is een natuurlijke gebeurtenis. En als een populatie op normale sterkte is, dan kunnen vogels zoiets hebben. Alleen de populatie is niet normaal. Iedere keer worden er kleine setjes gegeven. Dan is het weer een droge zomer die levens kost, dan is het weer 64 procent minder insecten. Er is constant iets. Als zoiets constant gebeurt dan kunnen populaties niet herstellen en worden ze vanzelf richting een rode lijst gedreven. Dus zorgelijk, ja dat is het zeer zeker.”