Kunstenaars gaan werken in eigen vensterbanken exposeren op Korrezon

Het werk 'Splash' (midden) van Wilma Lanser en Femke Langhout is één van de werken die te zien zal zijn. Foto: Lily Lanser

Kunstenaars in de wijken De Hoogte en Korrewegwijk krijgen de mogelijkheid om hun eigen werken te exposeren in de vensterbanken van hun woningen. Volgens organisator Lily Lanser is het onderdeel van het buurtfestival Korrezon.

Hoi Lily! Hoe is dit idee ontstaan?

“Het exposeren van de kunstwerken zou eigenlijk dit najaar al plaatsvinden. Een collega van mij die bij Vrijdag werkt wilde een expositie inrichten in Het Floreshuis. Maar toen kwam corona met alle maatregelen. Maatregelen die afgelopen voorjaar verscherpt werden, in de zomer versoepeld werden en nu weer verscherpt zijn. Dat heeft grote gevolgen voor het open kunnen zijn van Het Floreshuis omdat je niet weet hoe de situatie over twee weken zal zijn. Daarom hebben we gezocht naar een alternatief en dat is het exposeren in de vensterbanken geworden.”

Waarbij kunstenaars dus hun werk in hun eigen woning voor het raam zetten?

“Klopt. Er hebben zich op dit moment al tien kunstenaars aangemeld. En eigenlijk zijn we op zoek naar 25 of 30 plekken in de wijk waar iets te zien is. De kunstenaars die zich aangemeld hebben die zijn ontzettend enthousiast en we hopen dat er nog meer mensen gaan volgen. Het is misschien wel een beetje eng om mee te doen omdat er zomaar ineens mensen voor je woning kunnen blijven staan die door de ramen gaan gluren. Aan de andere kant is het een hele mooie manier om je werk in de schijnwerpers te zetten en wellicht ook wel om met toeschouwers in gesprek te gaan.”

In de schijnwerpers want ook de kunstenaars zullen de gevolgen merken van de coronacrisis …

“Ja, zeer zeker. Door de crisis gaan veel tentoonstellingen niet door. Wij denken dat dit een hele mooie manier is om enerzijds je werk te kunnen laten zien, en aan de andere kant mensen iets te kunnen bieden. Je kunt zoiets ook aanbieden door middel van foto’s of een livestream, maar in onze beleving moet je kunst vooral met je eigen ogen kunnen zien.”

En volgens mij slaan jullie twee vliegen in één klap want jullie brengen ook mensen in beweging …

“Haha ja. Er wordt nu veel meer thuisgewerkt en mensen bewegen minder. De bedoeling is dat als dit project begint, dat een onderdeel is van buurtfestival Korrezon, er zo’n 25 of 30 plekken in de wijken zijn waar men langs kan lopen. Daar willen we ook een kunstroute-plattegrond voor maken. Tevens willen we er voor zorgen dat kunstenaars hun werken ook kunnen verkopen.”

Kunstenaars uit de wijken De Hoogte en Korrewegwijk die deel willen nemen kunnen een mail sturen naar dit mailadres onder vermelding van naam, adres en telefoonnummer en een beschrijving van hun werk.

Buurtfestival Korrezon

Het buurtfestival wordt gehouden onder de vlag van Mooie Wijken waarbij Het Floreshuis, GoeieBuurt en Vrijdag in de Buurt de handen ineen hebben geslagen. In de periode van november 2020 tot mei 2021 wordt er een erg gevarieerd programma aangeboden voor en door de wijk.