Koren teleurgesteld in coronamaatregelen kabinet: “We zijn monddood”

nieuws

Bladgoud

Koren in Nederland zitten met de handen in het haar. Vanwege de coronamaatregelen mogen zij niet repeteren. Voorzitter Saskia de Vries van het amateurkoor Bladgoud uit Stad noemt het een grote klap.

Hoi Saskia! Wat is er aan de hand?

“Het heeft te maken met de persconferentie die premier Mark Rutte (VVD) afgelopen week gaf. Tijdens de persconferentie werd er met geen woord gerept over de koren. Terwijl de Nederlandse koren wel gezamenlijk 1,7 miljoen leden hebben. Om wat duidelijkheid te krijgen zijn we na afloop van de persconferentie gaan zoeken op de website van het RIVM wat de versoepelingen en de maatregelen voor ons precies betekenen. Op de website stond aanvankelijk dat iedereen weer muziek kon gaan maken. Een uur later werd er echter een toevoeging geplaatst dat zingen echter verboden blijft. Dat was echt een grote klap voor ons.”

Wat betekenen de maatregelen nu precies?

“Het betekent op dit moment dat professionele koren wel mogen repeteren en dat er tijdens een religieuze bijeenkomst door de aanwezigen ook gezongen mag worden. Hetzelfde geldt voor demonstraties. De amateurkoren hebben echter een verbod gekregen. Als je de regels verder uitspit dan kom je tot de ontdekking dat als ik samen met mijn dochter, die bij me in huis woont, wel samen mag zingen. Maar als deze dochter op haar zelf woont, dan mag ik niet met haar zingen. Deze maatregelen, en de manier waarop er gecommuniceerd wordt, biedt voor ons totaal geen perspectief. En dat vind ik heel erg.”

Met betrekking tot de maatregelen wordt het kabinet geadviseerd door het Outbreak Management Team, het OMT. Zij hebben onderzoek gedaan onder koren …

“Ja en nee. Ze zijn inderdaad bezig met een onderzoek maar dit is nog niet afgerond. Daarnaast wordt er onderzoek gedaan bij vijf koren. Vijf koren op 1,7 miljoen zangers. Hoe dit onderzoek uitgevoerd wordt, dat weten we niet. Ook hebben we geen idee welke koren in het land onder de loep zijn genomen. Dit maakt namelijk ontzettend veel uit.”

Wat moet er nu volgens jou gebeuren?

“Er moet duidelijkheid komen. Er moet perspectief worden geboden. Ik heb inmiddels contact opgenomen met de Veiligheidsregio om een ontheffing aan te vragen. Uit deze gesprekken heb ik begrepen dat ik in eerste instantie weinig kans maak, maar dat het punt wel meegenomen gaat worden in een landelijke vergadering. En voor de duidelijkheid, we zetten al heel wat extra stappen om zo veilig mogelijk te opereren. De ruimte waarin wij repeteren hebben we dubbel zo groot gemaakt. Daarbij hebben we ook de keuze gemaakt om bij iedere repetitie ons koor te halveren. Daarbij blijven wij op anderhalve meter van elkaar. Na ieder half uur repeteren ventileren we voor tien minuten de ruimte waarop we alle deuren openzetten. Daarna repeteren we weer een half uur. Dit zijn al enorme aanpassingen. Omdat we zien dat het aantal besmettingen in het Noorden laag ligt pleiten we daarom voor lokale ontheffingen waarop wij weer iets kunnen doen.”

En je stelt ook dat zingen belangrijk is juist in deze tijd hè?

“Klopt. Onderzoek heeft uitgewezen dat zingen stress-verlagend werkt. Je krijgt bijvoorbeeld een lagere hartslag. In deze coronatijd, waar we meer stress ervaren, is zingen dus een hele goede remedie. Een fantastisch effect kun je eigenlijk wel stellen. Die mogelijkheid wordt nu heel veel mensen ontnomen. En niet alleen dat. Kijk naar de dirigenten en de begeleiding-spelers op piano of gitaar. Dit zijn zzp’ers die vaak bij meerdere koren actief zijn. Die verdienen hun geld met dit werk. Dat kan nu allemaal niet. Deze maatregelen hebben ons monddood gemaakt.”