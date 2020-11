“Komende week stroomt koudere lucht ons land binnen, ’s nachts dichtbij nul”

nieuws

De temperatuur komt in de tweede helft van de week uit op normale waarden voor de tijd van het jaar waarbij de minimumtemperatuur in de nacht dichtbij het vriespunt komt te liggen. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Maandag is er veel bewolking en valt er soms wat lichte regen of motregen”, vertelt Kamphuis. “Bij een matige soms vrij krachtige zuidwestenwind, windkracht 3 tot 5, wordt het 13 graden. In de nacht naar dinsdag is het bewolkt en kan er nog altijd wat lichte regen vallen. De minimumtemperatuur komt op 10 graden te liggen.”

“Dinsdag houdt het grijze weer aan. Wel is het overwegend droog. Het wordt rond de 13 graden. Woensdag verandert er weinig, hoewel de zon zich op deze dag wel zo nu en dan laat zien. Vanaf donderdag draait de wind naar het noordwesten en stroomt er gevoelig koudere lucht ons land binnen. Vanaf vrijdag daalt het kwikt wellicht tot onder de 10 graden en kan het in de nachten soms dichtbij nul worden.”