“Komende dagen wat motregen, mistbanken en af en toe wat zon”

De komende dagen krijgen we te maken met wat motregen, mistbanken en af en toe zal de zon zich laten zien. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Maandagochtend is er veel bewolking en is er kans op zowel een mistbank als wat lichte regen of motregen”, vertelt Kamphuis. “Ook in de middag blijft de kans op wat motregen aanwezig. Bij een zwakke wind uit het zuidoosten, windkracht 2, wordt het maar liefst 15 of 16 graden. In de nacht naar dinsdag is het droog weer, zijn er enkele opklaringen en kan er een mistbank ontstaan. De minimumtemperatuur komt uit op 7 graden.”

Mistbanken

“Dinsdag is er ook eerst kans op een mistbank. Verder verloopt de dag droog, is er veel bewolking maar laat de zon zich ook zo nu en dan zien. Met maximaal 10 graden is het een stuk kouder. Later op de dag neemt de kans op mistbanken weer toe.”

Hogedrukgebied houdt storingen op afstand

“De rest van de week is het met 13 graden zacht te noemen. Er is vaak bewolking maar soms laat de zon zich ook zien. Donderdag is er kans op een bui. Tijdens het weekend houdt het rustige maar ook vaak bewolkte weer aan en blijft het met 12 of 13 graden te zacht voor de tijd van het jaar. De komende 7 tot 10 dagen hoeven we weinig regen te verwachten want een hogedrukgebied boven Centraal-Europa zorgt ervoor dat actieve storingen op afstand blijven. In de loop van volgende week lijkt dit hogedrukgebied zich nog wat dichter bij ons land te gaan vestigen.”