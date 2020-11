“Komend weekend draait de wind naar het oosten en wordt het kouder”

nieuws

De kans is aannemelijk dat de wind komend weekend naar het oosten gaat draaien waarna het kouder gaat worden. Dat is de voorspelling van OOG-weerman Johan Kamphuis.

“Maandag blijft het droog en wisselen zonnige perioden en wolkenvelden elkaar af”, vertelt Kamphuis. “In de loop van de middag neemt de bewolking wat toe. Bij een matige zuidwestenwind, windkracht 3, wordt het 10 graden. In de nacht naar dinsdag zijn er opklaringen en wordt het 3 graden waarbij er kans is op een graad grondvorst.”

“Dinsdag is er meer bewolking maar ook dan blijft het droog. Bij een matige zuidenwind, windkracht 3, wordt het 8 of 9 graden. De rest van de week tapt uit hetzelfde vaatje. Er is vaak bewolking en de temperatuur ligt overdag rond de 8 of 9 graden. Tijdens het weekend draait de wind mogelijk naar het oosten en wordt het kouder. Daarbij neemt ook de kans op regen toe.”