KNVB presenteert diverse scenario’s om amateurvoetbal te hervatten

sport

Foto: Andor Heij. Be Quick 1887 - Hollandia

De nacompetities in het amateurvoetbal en het bekertoernooi komen te vervallen om de reguliere competities alsnog uit te spelen. Daarnaast heeft de KNVB nog een paar alternatieve plannen.

Door de coronamaatregelen ligt het amateurvoetbal stil. De KNVB hoopt in het meest positieve scenario in het weekeinde van 16 en 17 januari te starten en wil door spelen tot en met juni. Er is dan geen tijd voor bekerwedstrijden en promotie – degradatiewedstrijden.

De KNVB zegt dat er in sommige competities dan meer clubs rechtstreeks gaan degraderen. Hoe dat precies wordt vorm gegeven wordt nog nader uitgewerkt. Maar voor de twee hoofdklassen op zondag, waar onder andere Be Quick 1887 speelt, zou dat kunnen betekenen dat niet twee, maar drie clubs rechtstreeks degraderen om de kampioenen van de zes eerste klassen te laten promoveren.

Halve competitie

Wanneer er later gestart wordt dan half januari overweegt de KNVB om een halve competitie te spelen. Daarvoor liggen twee opties. De eerste is de competities te hervatten met de bestaande resultaten en de tweede is helemaal opnieuw beginnen. De derde gedachte is om de competities op te splitsen in kleinere poules.

De KNVB hoopt in die drie scenario’s wel het bekertoernooi en de nacompetities te laten spelen. Alles staat en valt uiteraard wel met de ontwikkelingen rond het coronavirus.