Het KNMI waarschuwt voor zware windstoten in de provincie Groningen. Het Meteorologisch Instituut heeft ‘code geel’ afgekondigd.

De waarschuwing geldt vanaf donderdagochtend 10.00 uur. Volgens het KNMI kunnen er in de provincie Groningen in de loop van de ochtend zware windstoten van rond de 90 kilometer per uur voorkomen. In de middag neemt de wind weer af. Behalve voor Groningen geldt ‘code geel’ ook voor Friesland en het Waddengebied.

De waarschuwing geldt tot donderdagmiddag 14.00 uur.