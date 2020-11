KNMI waarschuwt voor gladheid

nieuws

Bron foto: Elin Stil

Het KNMI waarschuwt zondagavond voor gladheid. Het instituut heeft code geel afgevaardigd.

De waarschuwing geldt van zondagavond 23.00 uur tot maandagochtend 09.00 uur. Behalve voor Groningen geldt de waarschuwing ook voor de rest van Nederland met uitzondering van Zeeland en de Waddeneilanden. Volgens het KNMI is er kans op lokale gladheid door aanvriezing. “Alle verkeersdeelnemers kunnen hinder ondervinden, pas uw rijdgedrag aan”, is het advies.

Rond middernacht vroor het in Eelde, het dichtstbijzijnde KNMI-station, -2,6 graden. Op verschillende stations in het oosten van het land is de temperatuur inmiddels gezakt tot -5.