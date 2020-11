Kleine zaal Oosterpoort korte tijd ontruimd vanwege brandlucht

nieuws

Foto: 112groningen.nl

De kleine zaal van cultuurcentrum De Oosterpoort is zondagochtend enige tijd ontruimd geweest vanwege een brandlucht. Niemand is gewond geraakt.

De melding van een mogelijke brand kwam rond 10.00 uur bij de hulpdiensten binnen waarop twee tankautospuiten en een hoogwerker ter plaatse werden gestuurd. “Er werd een rooklucht geroken in de kleine zaal”, vertelt brandweerwoordvoerder Matthijs Noordhoff. “De zaal is daarop ontruimd. Wij zijn vervolgens op onderzoek uitgegaan naar de oorzaak. In eerste instantie hebben we ons daarbij gefixeerd op de plek waar de lucht geroken werd. Uiteindelijk hebben we naar een groter gebied gekeken, maar we troffen daarbij niks aan. We hebben daarom het incident overgedragen aan de technische dienst van de Oosterpoort en wij zijn weer teruggekeerd.”

Het onderzoek van de brandweer heeft uiteindelijk een uur geduurd. De incidentenwebsite 112groningen.nl meldt dat bij het onderzoek ook het dak geïnspecteerd werd.