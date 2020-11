Klanten kunnen tweedehands meubels terugverkopen aan IKEA Groningen

nieuws

Foto Ikea

Om een duurzaam tegengeluid te laten horen voor Black Friday, gaat IKEA Groningen oude meubels terugkopen van klanten en deze via de Koopjeshoek verkopen aan nieuwe eigenaren.

Klanten kunnen, vanwege de coronamaatregelen bij de meubelgigant, niet direct naar de winkel met hun oude meubels. Als ze een IKEA meubel hebben om in te ruilen, melden zij het product aan in een digitale tool voor een prijsvoorstel en selecteren ze een tijdsslot om het product daadwerkelijk terug te komen brengen. Als de staat van de meubels bij het inleveren in de winkels overeenkomt met de online ingevoerde informatie, dan krijgen zij een IKEA tegoedbon ter waarde van het prijsvoorstel.

IKEA verwacht dat, met de nieuwe Meubel inruilservice, dit jaar twintigduizend producten een tweede leven krijgen.