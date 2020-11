“Kijken naar soberder alternatief voor nieuw muziekcentrum”

nieuws

De raadsfracties van de Stadspartij en het CDA willen dat het gemeentebestuur kijkt naar een goedkoper alternatief voor het nieuwe muziekgebouw dat in de plaats komt van De Oosterpoort. Zij dienen hier woensdagavond een motie over in.

De fracties maken zich zorgen over de hoge kosten voor het muziekcentrum. Fractievoorzitter Amrut Sijbolts pleit voor soberheid in de plannen. “De nieuwe Oosterpoort zal ongeveer 220 miljoen euro aan investering kosten. Dat is een hele hoop geld, helemaal als je er rekening mee houdt dat er bij grote projecten altijd risico’s zijn op het overschrijden van de begroting.”

De beide fracties willen dat er verschillende keuzes aan de gemeente worden voorgelegd in het ontwerp van het nieuwe muziekcentrum. “De financiële situatie van de gemeente is, mede door de coronacrisis, erg onzeker,” zegt CDA-raadslid Herman Pieter Ubbens. “Daarom vinden we het belangrijk dat het voor de raad mogelijk is om te kijken naar eventuele goedkopere keuzes binnen het ontwerp van de nieuwe Oosterpoort.”