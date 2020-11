Kijk om 19.00 uur live naar de persconferentie van Rutte en De Jonge over corona

Minister-president Mark Rutte en minister Hugo de Jonge geven dinsdagavond om 19.00 uur opnieuw een persconferentie over de situatie rond het coronavirus in Nederland. Waarschijnlijk neemt het Kabinet nieuwe maatregelen om het virus in te dammen.

Groepsgroottes zullen, volgens bronnen uit Den Haag, verder worden ingeperkt. Daarom worden musea, pretparken, theaters en bioscopen hoogstwaarschijnlijk voor minimaal twee weken gesloten.

Ook wordt het aantal mensen wat buiten samen mag zijn vermoedelijk teruggebracht van vier naar twee mensen. Daarnaast zou een dringend advies worden gegeven om buitenlandse reizen voorlopig over te slaan.