Kijk aanstaande zaterdag naar de intocht van Sinterklaas op OOG

nieuws

Door de coronamaatregelen kunnen de kinderen van Groningen de intocht van Sinterklaas helaas niet in levende lijve bijwonen. Daarom is de intocht van de Goed Heiligman op film vastgelegd. Deze film van de intocht is aanstaande zaterdag om 17.00 uur te zien op verschillende regionale zenders, waaronder OOG TV.

In de reportage kunnen Groningers zien welke perikelen de Sint en zijn Pieten moesten overwinnen om in Groningen aan te meren en bij het Stadhuis te komen. Ook burgemeester Koen Schuiling en stedelijke iconen als het Peerd van Ome Loeks, de Martinitoren en Het Forum zijn in de film te zien.

Dit jaar heeft de Sint kinderen van de basisscholen gevraagd om een tekening te maken. Honderden, zo niet duizenden, kinderen hebben deze inmiddels ingeleverd op hun basisschool. Tot en met vrijdag 27 november kunnen de tekeningen worden ingeleverd. De kinderen krijgen mogelijk later, per post, nog een bedankje van Sinterklaas.

Naast OOG TV is de film ook te zien op RTV Noord en Podium TV. Ook is de film te zien op de website van het Dagblad van het Noorden en op het Youtube-kanaal van de Koninklijke Vereniging voor Volksvermaken.