“Kerstvakantie verlengen goed idee, situatie voortgezet onderwijs is nijpend”

Foto: Sebastiaan Scheffer

Het is een goed idee om de aanstaande Kerstvakantie met een week te verlengen. Dat zegt Hayo Bohlken van onderwijsvakbond AOb in een reactie op het voorstel van het OMT, het Outbreak Management Team.

Hoi Hayo! Hoe is de situatie op dit moment in het Groningse onderwijs?

“Eigenlijk is het heel simpel. Het aantal besmettingen stijgt. Mijn indruk is dat de situatie in het voortgezet onderwijs ernstiger is dan in het basisonderwijs. Daar worden zowel leerlingen als leraren en medewerkers geconfronteerd met daadwerkelijke besmettingen. Op basisscholen zijn de besmettingen er ook, maar gaat het ook vaak om vermeende positieve gevallen. De situatie in het voortgezet onderwijs beschouw ik als nijpend, en dan moet je je realiseren dat wij hier in het Noorden zitten. De regio waar de minste besmettingen worden vastgesteld.”

Toen was daar vanochtend het OMT met het advies om de Kerstvakantie een week te verlengen …

“Ja, en dat vinden wij een heel goed idee. Daar staan we achter. We zien de problemen die er nu spelen, we hebben veel contact met onze leden en samen ben je ook aan het bedenken hoe je hier het beste mee om kunt gaan. Een Kerstvakantie van twee weken is an sich heel belangrijk omdat die zestien dagen cruciaal zijn in het besmettelijk zijn en het ziek kunnen worden. Om er een extra week aan vast te plakken dat hadden wij zelf niet bedacht, maar is gewoon heel verstandig.”

Maar het betekent wel dat leerlingen een week minder les hebben …

“Ja. Maar als je de school open houdt worden ze geconfronteerd met lesuitval door leraren die ziek zijn of in quarantaine moeten zitten. Dus uiteindelijk maakt het niet zo’n heel groot verschil. Het kabinet neemt wat ons betreft het voorstel over om daarmee de rust wat terug te krijgen.”

Maandagavond werd bekend dat het CSG Wessel Gansfort voor ruim een week de deuren sluit vanwege coronabesmettingen. Overal hoor je geluiden dat de zorgen en de angst aan het toenemen is …

“Dat snap ik wel. Dat zien we ook onder de leraren. We hebben een groep docenten die zegt we staan momenteel even liever niet voor de klas, en er is een groep die zegt dat het belangrijk is om les te geven en die door wil gaan. Die spagaat zie je ook bij ouders. De ouders hebben vaak ook weer ouders, om maar een voorbeeld te noemen, waardoor er allemaal risico’s aan vast zitten. Dus drie weken Kerstvakantie, daar staan wij achter.”