‘Kastje van Sinterklaas’ staat weer aan Beijumerweg

Foto: Angélique Boter

Aan de Beijumerweg, in de wijk De Hunze, staat van maandag tot en met zaterdag wederom ‘Het kastje van Sinterklaas’, een speciaal kastje waar mensen een Sinterklaascadeautje kunnen ruilen.

Het initiatief voor de kastjes ontstond in 2011 bij twee buurvrouwen aan de Amstelstraat in Beijum. Na een verhuizing in 2016 staat het kastje nu in De Hunze. In het kastje liggen een aantal ingepakte Sinterklaascadeautjes. Mensen kunnen een ingepakt cadeautje in de kast leggen en een andere meenemen. De initiatiefnemers vragen de ruilers verder om de cadeautjes te voorzien van een gedichtje.

“Wij hopen ook dat het dit jaar weer een succes gaat worden! Wij worden er in ieder geval heel erg blij van”, aldus initiatiefneemster Angélique Boter.